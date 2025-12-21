Stellone | Il primo gol? Non voglio giudicare L’espulsione ha cambiato le sorti del match

Nella notte tra venerdì e sabato, sono state lanciate tre bombe carta sotto l’hotel della Vis, episodio che ha segnato l’inizio delle tensioni in vista del derby. L’incidente, senza conseguenze gravi, ha aperto il weekend con una nota negativa, preludio a una giornata ricca di eventi. Stellone ha commentato la partita, sottolineando come l’espulsione abbia influenzato l’andamento del match.

Tre bombe carta verso le quattro di notte sotto l'hotel della Vis. È questo il brutto episodio, senza conseguenze, che ha aperto il sabato di derby. Bombe carta che non sono state però seguite nè da cori nè da altre manifestazioni violente nel resto della giornata. Episodio singolo, quello nel cuore della notte, che non va ad infangare una tifoseria molto calorosa. Sul campo la Vis è riuscita a sconfiggere i padroni di casa ma Stellone non ne è comunque rimasto del tutto soddisfatto: "Sono contento per la vittoria, un po' meno per la prestazione. Nel primo tempo la Samb si sarebbe meritata qualcosa in più del pareggio.

"Voglio la stessa Vis del derby". C'è il Ravenna, Stellone alla carica

Spogliatoi, Stellone: "Una partita perfetta" - Il tecnico della Vis: "Tutti hanno reso al massimo, abbiamo creato le condizioni per segnare prima e dopo il vantaggio.

