Stefano Bettarini e Nicoletta Larini a Verissimo | tra sogni di maternità e frenate da nonno
La coppia, ospite di Silvia Toffanin sabato 20 dicembre 2025, ha parlato apertamente del futuro: se Nicoletta sente l’istinto materno, Stefano preferisce godersi il presente. Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono tornati nello studio di Verissimo per raccontare l’evoluzione del loro legame che dura ormai dal 2017. L’intervista ha messo in luce una profonda sintonia, . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Leggi anche: Bettarini e Nicoletta Larini parlano di avere un figlio a Verissimo, lui frena: “Mi vedrei più come nonno”
Leggi anche: Verissimo, Stefano Bettarini: la nuova vita lontana dai riflettori
Stefano Bettarini e il desiderio della compagna Nicoletta Larini di avere un figlio: Mi vedrei nonno; Stefano Bettarini, chi è la fidanzata Nicoletta Larini: il padre famoso e il rapporto (sorprendente) con Simona Ventura; Stefano Bettarini e Nicoletta Larini insieme da 8 anni. Mi immagino mamma, ma l'ex calciatore ammette: Io mi vedo come nonno; Stefano Bettarini e Nicoletta Larini a Verissimo: «Siamo molto gelosi. La convivenza? Dopo 5 giorni».
Stefano Bettarini, chi è la fidanzata Nicoletta Larini: il padre famoso e il rapporto (sorprendente) con Simona Ventura - Nicoletta Larini è la fidanzata di Stefano Bettarini: figlia di un ex pilota di Formula Uno, fashion designer e protagonista di Temptation Island Vip. libero.it
Stefano Bettarini e Nicoletta Larini: sogni di nozze e piani per la maternità - Stefano Bettarini e Nicoletta Larini: Un Viaggio Verso il Futuro Insieme tra Amore e Progetti di Vita. notizie.it
Stefano Bettarini og Nicoletta Larini: Bryllupsdrømme og planer for moderskabet - Stefano Bettarini e Nicoletta Larini: Un Viaggio Verso il Futuro Insieme tra Amore e Progetti di Vita. notizie.it
#stefanobettarini confessa di iniziare a pensare al matrimonio con #nicolettalarini. Sono intervenuti nella puntata di oggi di #verissimo, tra gli altri, anche Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, che fanno coppia da oramai 9 anni. Durante l’intervista il calciatore ha - facebook.com facebook
Alfonso Signorini sulle accuse di Fabrizio Corona: “Tutto è in mano ai miei avvocati”. E sui social ex concorrenti del GF commentano: da Stefano Bettarini a Valentina Vignali x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.