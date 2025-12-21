Stati Uniti | sequestro di una seconda petroliera al largo del Venezuela definito un atto di pirateria internazionale

Soltanto martedì Trump aveva annunciato un “blocco totale e completo” delle petroliere venezuelane sanzionate. A distanza di pochi giorni dall’annuncio, gli Stati Uniti hanno sequestrato una seconda petroliera al largo del Venezuela. Pare, però, che questa non fosse sottoposta a sanzioni. Il tentativo di aumentare la pressione americana sul regime del presidente venezuelano Nicolas Maduro sta proseguendo. È un atto di pirateria internazionale?. In seguito all’intercettazione della petroliera Skipper avvenuta mercoledì 10 dicembre, gli Stati Uniti ne hanno sequestrata una seconda sabato 20 dicembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

