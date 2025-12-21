Stati Uniti | sequestro di una seconda petroliera al largo del Venezuela definito un atto di pirateria internazionale

Soltanto martedì Trump aveva annunciato un “blocco totale e completo” delle petroliere venezuelane sanzionate. A distanza di pochi giorni dall’annuncio, gli Stati Uniti hanno sequestrato una seconda petroliera al largo del Venezuela. Pare, però, che questa non fosse sottoposta a sanzioni. Il tentativo di aumentare la pressione americana sul regime del presidente venezuelano Nicolas Maduro sta proseguendo. È un atto di pirateria internazionale?. In seguito all’intercettazione della petroliera Skipper avvenuta mercoledì 10 dicembre, gli Stati Uniti ne hanno sequestrata una seconda sabato 20 dicembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Stati Uniti: sequestro di una seconda petroliera al largo del Venezuela, definito “un atto di pirateria internazionale” Leggi anche: Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera al largo del Venezuela Leggi anche: Trump: «Abbiamo sequestrato una petroliera al largo del Venezuela» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Venezuela, gli Usa sequestrano un'altra petroliera di Caracas; USA sequestrano un’altra petroliera venezuelana; Gli Usa confermano sequestro di una seconda petroliera al largo del Venezuela; Gli Stati Uniti hanno sequestrato una seconda petroliera al largo del Venezuela. Gli Stati Uniti hanno sequestrato una seconda petroliera al largo del Venezuela - Sabato gli Stati Uniti hanno sequestrato una seconda petroliera al largo delle coste del Venezuela, in acque internazionali, dopo quella bloccata mercoledì 10 dicembre. ilpost.it

Caracas, militari statunitensi sequestrano una petroliera venezuelana

