Statale 16 ospedale e nuovo asilo I dossier di Baldini per il 2026

Statale 16, ospedale e nuovo asilo rappresentano alcune delle principali opere previste per il 2026. Questi interventi puntano a migliorare i servizi e le infrastrutture della comunità, segnando un passo importante nello sviluppo locale. Il percorso verso queste realizzazioni richiederà impegno e collaborazione tra istituzioni e cittadini. I dossier di Baldini per il 2026 analizzano nel dettaglio questi progetti e le sfide da affrontare.

Il 2026 sarà l'anno in cui Argenta vedrà aprirsi più cantieri che pagine di calendario. Un anno di movimento, trasformazioni e – inevitabilmente – qualche disagio, ma anche di investimenti concreti che ridisegneranno il territorio. A tracciarne la rotta è stato il sindaco Andrea Baldini nel consiglio comunale del 18 dicembre, illustrando un pacchetto di opere che tocca infrastrutture, scuole, sport, viabilità e patrimonio pubblico, con uno sguardo dichiaratamente rivolto al futuro. Il dossier più pesante è quello legato alla Statale 16. Nel 2026 partiranno i lavori su un'arteria strategica, pensata non solo come collegamento, ma come leva per accompagnare due interventi chiave: l'ampliamento dell' ospedale Mazzolani Vandini, con il nuovo padiglione finanziato da Ausl tramite fondi Pnrr, e il nuovo polo scolastico dell'infanzia.

