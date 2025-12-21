Startlist slalom Alta Badia 2025 | orario tv streaming pettorali degli italiani

Lunedì 22 dicembre andrà in scena lo slalom maschile dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Secondo appuntamento sulla mitica Grand Risa dopo il gigante della domenica per un’imperdibile gara tra i pali stretti che ci proietterà verso la sosta natalizia e il superG di Livigno previsto il 27 settembre. La prima manche sulle nevi italiane è in programma alle ore 10.00, mentre la seconda si disputerà alle ore 13.30. I norvegesi Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath e Timon Haugan saranno tra i favoriti della vigilia insieme al francese Clement Noel, allo svizzero Loic Meillard, al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e all’austriaco Fabio Gstrein. 🔗 Leggi su Oasport.it

