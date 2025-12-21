Lunedì 22 dicembre andrà in scena lo slalom maschile dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Secondo appuntamento sulla mitica Grand Risa dopo il gigante della domenica per un’imperdibile gara tra i pali stretti che ci proietterà verso la sosta natalizia e il superG di Livigno previsto il 27 settembre. La prima manche sulle nevi italiane è in programma alle ore 10.00, mentre la seconda si disputerà alle ore 13.30. I norvegesi Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath e Timon Haugan saranno tra i favoriti della vigilia insieme al francese Clement Noel, allo svizzero Loic Meillard, al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e all’austriaco Fabio Gstrein. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist slalom Alta Badia 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Leggi anche: Startlist gigante Alta Badia 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Leggi anche: Startlist slalom Val d’Isere 2025: orari, tv, streaming, pettorali degli italiani

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Startlist gigante Alta Badia 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani; Gigante maschile Alta Badia 2025, start list e programmazione tv e streaming; Odermatt per agganciare Hirscher sulla Gran Risa, azzurri all'attacco: la startlist del leggendario gigante in Alta Badia; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Alta Badia e superG Val d’Isere, startlist, streaming.

Startlist slalom Alta Badia 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani - Lunedì 22 dicembre andrà in scena lo slalom maschile dell'Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. oasport.it