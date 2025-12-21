Startlist slalom Alta Badia 2025 | orario tv streaming pettorali degli italiani
Lunedì 22 dicembre andrà in scena lo slalom maschile dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Secondo appuntamento sulla mitica Grand Risa dopo il gigante della domenica per un’imperdibile gara tra i pali stretti che ci proietterà verso la sosta natalizia e il superG di Livigno previsto il 27 settembre. La prima manche sulle nevi italiane è in programma alle ore 10.00, mentre la seconda si disputerà alle ore 13.30. I norvegesi Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath e Timon Haugan saranno tra i favoriti della vigilia insieme al francese Clement Noel, allo svizzero Loic Meillard, al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e all’austriaco Fabio Gstrein. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Startlist gigante Alta Badia 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani
Leggi anche: Startlist slalom Val d’Isere 2025: orari, tv, streaming, pettorali degli italiani
Startlist gigante Alta Badia 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani; Gigante maschile Alta Badia 2025, start list e programmazione tv e streaming; Odermatt per agganciare Hirscher sulla Gran Risa, azzurri all'attacco: la startlist del leggendario gigante in Alta Badia; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Alta Badia e superG Val d’Isere, startlist, streaming.
Startlist slalom Alta Badia 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani - Lunedì 22 dicembre andrà in scena lo slalom maschile dell'Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. oasport.it
Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Alta Badia e superG Val d’Isere, startlist, streaming - La Coppa del Mondo di sci alpino è pronta ad offrire una domenica di grande spettacolo: emozionanti battaglie sul filo dei centesimi sono pronte a far ... oasport.it
Live gigante maschile Alta Badia 2025: start list, italiani in gara, diretta TV, risultati - LIVE slalom gigante maschile Alta Badia 2025 sulla Gran Risa: orari, start list, italiani al via e risultati in diretta della gara di Coppa del Mondo ... discoveryalps.it
#SciAlpino Shiffrin punta a fare poker e "105" nella notte di Courchevel: la startlist dello slalom di martedì, apre Duerr #FISAlpine #AlpineSkiing #15Dicembre #scialpinofemminile dlvr.it/TPqmW3 x.com
La startlist del terzo slalom maschile di CdM: start alle ore 9.30 con una prima manche inaugurata da Gstrein, poi l'iridato Meillard dopo il trionfo odierno, Pinheiro Braathen per tornare in "rosso" e McGrath, Haugan e Kristoffersen con Noel (pettorale 6) tra di lo - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.