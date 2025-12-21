Startlist mass start maschile biathlon Annecy 2025 | orario tv streaming pettorali degli italiani

La startlist della mass start maschile di biathlon ad Annecy 2025 sarà disponibile prima della gara di domenica 21 dicembre, prevista per le ore 14.45 a Le Grand Bornand. L’evento, valido per la Coppa del Mondo, vedrà gli atleti schierarsi in ordine di pettorale. Di seguito troverete le informazioni su orario, trasmissione televisiva, streaming e i pettorali degli italiani.

Domenica 21 dicembre (ore 14.45) andrà in scena la mass start di Le Grand Bornand, evento valido per la Coppa del Mondo di biathlon. Si conclude il lungo fine settimana in Francia con la prima gara stagionale in questa specialità: trenta atleti partiranno insieme, sono previsti 15 km sugli sci e quattro passaggi al poligono (due serie in piedi e un paio a terra). L’Italia vuole sognare in grande con Tommaso Giacomel, chiamato a riscattarsi dopo i tre errori commessi nella sprint e la parziale risalita nell’inseguimento. L’azzurro lancerà il guanto di sfida ai norvegesi Johan-Olav Botn, Vetle Sjaastad Christiansen, Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale-Skjevdal e ai francesi Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, senza dimenticarsi degli svedesi Sebastian Samuelsson e Martin Ponsiluoma. 🔗 Leggi su Oasport.it

