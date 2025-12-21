Sprint Usa per la pace entro l’anno | Colloqui con i russi e gli europei

Le tensioni tra Ucraina, Russia e alleati europei continuano a crescere, con possibili sviluppi diplomatici in vista. Gli Stati Uniti puntano a favorire un accordo di pace entro l’anno, mentre gli 007 americani segnalano un possibile attacco alla NATO nel 2027. Recenti indiscrezioni indicano che le delegazioni di Kiev e Mosca potrebbero presto incontrarsi per negoziare in Florida, aprendo una strada verso un possibile dialogo.

Allerta degli 007 americani sull’attacco alla Nato. Budanov: «Avverrà nel 2027». La delegazione ucraina e quella russa potrebbero sedersi presto allo stesso tavolo dei negoziati in Florida. Ad aver presentato questa possibilità al leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, sono stati direttamente gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Laverita.info

