Sporting Scandiano panchina affidata a Curti Oggi debutta nel derby di fuoco con la Bagnolese

Sporting Scandiano ha affidato la propria panchina a Curti, che oggi debutta nel derby contro la Bagnolese. Questa insolita domenica pre-natalizia è dedicata alle Coppe, con soli 10 club reggiani impegnati alle ore 14.30. Si tratta di un ulteriore capitolo della sfida tra Nibbiano e Vianese, che si affrontano per la prima volta sul sintetico

Insolita domenica pre-natalizia dedicata alle Coppe con soli 10 club reggiani impegnati (ore 14.30). Ennesimo capitolo della sfida fra Nibbiano e Vianese che per la prima volta si affrontano sul sintetico "Puppo" di Piacenza: i piacentini si sono laureati campioni d'inverno con appena due punti di vantaggio sui rossoblù reggiani. Mister Sarnelli deve valutare alcuni acciaccati e avrà il compito di scardinare la miglior difesa dei campionati dilettantistici italiani con appena 3 gol incassati. In campionato le due squadre si incrociarono al Maracanà di Carpineti con blitz di misura della truppa del trainer Rastelli grazie ad una prodezza del difensore Boccenti; dirige Cavalazzi di Lugo.

MESSA DI NATALE SPORTING SCANDIANO Momento di comunione e condivisione per tutto lo Sporting Scandiano, prima di fare gli ultimi allenamenti e salutarci per la pausa natalizia!!! - facebook.com facebook

