Il mondo del calcio piange Giorgio Rumignani, ex calciatore e allenatore, scomparso oggi nella sua abitazione di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Tecnico stimato e uomo di campo, Rumignani ha attraversato diverse epoche del calcio italiano, lasciando un segno riconosciuto sia da giocatore sia da allenatore. Da calciatore, nel ruolo di mezzala, Rumignani si è distinto per intelligenza tattica, affidabilità e senso della posizione, qualità che hanno rappresentato la base della sua successiva carriera da tecnico. In panchina ha guidato numerose piazze storiche del calcio italiano, costruendo ovunque squadre solide e organizzate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sport italiano in lutto, addio per sempre ad una leggenda del calcio

Leggi anche: Addio per sempre ad una leggenda del calcio, sport italiano in lutto

Leggi anche: Lutto nello sport italiano, addio a una vera leggenda

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Lutto: il Parma Calcio dà l’addio al prof. Delsignore; Ciclismo in lutto: addio al campione Dancelli. Suo il ‘tris’ al Gran Premio Industria e Commercio; Ciclismo in lutto: addio Dancelli, dalla dedica di Pasolini a eroe della Sanremo; IL CICLISMO PIANGE LA SCOMPARSA DI LORENZO PARENTI.

Addio a un campionissimo, lo sport italiano è in lutto - Lacrime tra i tifosi È un momento estremamente difficile per lo sport italiano che in questi mesi ha dovuto ... diregiovani.it

Ciclismo in lutto: addio Dancelli, dalla dedica di Pasolini a eroe della Sanremo - Passista e velocista, amava tentare le grandi imprese: e una gli riuscì, nel 1970 ... tuttosport.com