Sport in tv oggi domenica 21 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Sport in tv oggi (domenica 21 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Oggi, domenica 21 dicembre, sono previsti diversi eventi sportivi in televisione e in streaming, tra cui sport invernali, volley, ciclocross e tennis. Di seguito, un riepilogo degli appuntamenti principali e delle modalità di visione, per permettere agli appassionati di seguire le competizioni più importanti della giornata.

Oggi, domenica 21 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali, il volley con le finali del Mondiale per club, il ciclocross con Coppa del Mondo di Koksijde, il tennis con la finale delle Next Gen ATP Finals, e tanto altro ancora. Saranno le prime due teste di serie a sfidarsi nell' ultimo atto delle Next Gen ATP Finals 2025 di tennis: a Gedda, in Arabia Saudita, lo statunitense Learner Tien (numero 1 del seeding) affronterà il belga Alexander Blockx (numero 2 del torneo). Nell' ultimo atto del Mondiale per club 2025 di volley maschile Perugia affronterà i nipponici dell'Osaka Bluteon: gli umbri hanno già battuto i giapponesi per 3-2 nella seconda giornata della prima fase a gironi della manifestazione ed ora le due squadre saranno nuovamente l'una contro l'altra per giocarsi il titolo.

