LA SEGNALAZIONE. Una brutta sorpresa domenica mattina 21 dicembre per Oi Boutique Bergamo, il negozio di abbigliamento di via Sant’Orsola 19C, nel pieno centro cittadino. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sporcizia e vandalismi in centro a Bergamo davanti a Oi Boutique -Il video

Leggi anche: Natale a Bergamo, pienone in centro: in centinaia in coda per Santa Lucia - Foto e video

Leggi anche: Immacolata, pienone a Bergamo tra il centro e Città Alta. Traffico in tilt, pioggia di letterine per Santa Lucia - Foto e video

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sporcizia, furti e dissesto: opposizione all’attacco sui cimiteri - Legnano, 9 novembre 2025 – Incuria, degrado strutturale, cattiva manutenzione, problemi di accessibilità e anche un problema di sicurezza con furti e vandalismi. ilgiorno.it

Vandalismi, furti, e monopattini (+250% dal 2020) hanno affossato l’auto condivisa. Dal 2026 le Enjoy si potranno ritirare soltanto nelle stazioni fisse. E Zity lascia Milano - facebook.com facebook