Spiragli di pacenuovi colloqui a Miami

In un contesto di incertezza internazionale, si aprono alcuni spiragli di pace per l’Ucraina. A Miami, continuano i colloqui tra Stati Uniti e Russia, con l’obiettivo di trovare soluzioni diplomatiche. Questi incontri rappresentano un passo importante nel tentativo di ridurre le tensioni nella regione. La speranza è che il dialogo possa portare a progressi concreti. Spiragli di pace, nuovi colloqui a Miami.

9.00 Per gli spiragli di pace in Ucraina occhi ancora puntati su Miami dove anche oggi proseguono i colloqui Usa-Russia. "L'inviato di Mosca ai colloqui a Miami Kirill Dmitriev, ha definiti costruttivi i colloqui con l'inviato presidenziale statunitense Witkoff e il genero del presidente statunitense, Kushner". Lo riportano le agenzie russe Ria Novosti e la Tass. "Le discussioni procedono in modo costruttivo", ha detto Dmitriev ai giornalisti russi,sottolineando che i colloqui sull'Ucraina proseguono anche oggi a Miami. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

