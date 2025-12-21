Spilimbergo dimesso dal pronto soccorso con diagnosi di dolore intercostale | muore tre giorni dopo

È morto tre giorni dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso con una diagnosi di “verosimile dolore intercostale”. Per il decesso di Augusto Eugenio Santarossa, 68 anni, residente a San Giorgio della Richinvelda (Pordenone), la Procura di Pordenone ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo in ambito sanitario, iscrivendo nel registro degli indagati due medici del pronto soccorso dell’ospedale di Spilimbergo che avevano preso in carico il paziente. L’inchiesta della Procura. Le indagini sono coordinate dalla pm Monca Carraturo e affidate ai carabinieri della Stazione di Spilimbergo. Per chiarire le cause della morte e valutare eventuali responsabilità sanitarie, la Procura ha disposto l’ autopsia sul corpo dell’uomo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Spilimbergo, dimesso dal pronto soccorso con diagnosi di “dolore intercostale”: muore tre giorni dopo Leggi anche: Dimesso dal pronto soccorso, muore dopo tre giorni: indagati due medici Leggi anche: Dimesso dal Pronto soccorso, 56enne torna a casa e muore Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Va in ospedale per un dolore al torace, lo dimettono: muore in casa tre giorni dopo, due medici indagati; Ospedale, 30 milioni dai privati: il piano illustrato ai sindaci; Si presenta in ospedale con la testa insanguinata: «Qualcuno mi ha aggredito in piazza», ma nessuno ha sentito niente. Giallo sulla lite...; Finanziaria, il bottino per la città: «Portiamo il Friuli verso la crescita». Avverte un forte dolore al torace ma viene dimesso dal pronto soccorso: muore dopo 3 giorni - SPILIMBERGO (PORDENONE) – Un uomo, dopo essersi presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Spilimbergo per un forte dolore al torace, è stato visitato e successivamente dimesso. nordest24.it

