Di nuovo, un giornalista è finito nel mirino dei maranza. Questa volta è toccato a Federico De Ros, che lavora a Tv12 e la cui "colpa" è di aver documentato la situazione nell'area della stazione di Pordenone dove, a quanto emerso, si sono verificate intimidazioni e rapine - una anche con coltello - che hanno portato all'arresto di quattro giovani. "Federico De Ros, giornalista di merda, quando inizi a farti i cazzi tuoi? Spero tu muoia", le parole pronunciate su TikTok da, con tutta probabilità, un "collega" dei fermati. Immediata la presa di posizione delle istituzioni e della politica. "Esprimo, a nome mio e del movimento della Lega Friuli Venezia Giulia, piena solidarietà al giornalista Federico Da Ros, oggetto di gravi minacce avvenute nel pordenonese per il solo fatto di aver svolto il proprio lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Spero tu muoia". Le minacce del maranza al giornalista. Il video choc

