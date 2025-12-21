Speciale L'Eredità – Gran Galà Telethon | le coppie di famosi e anticipazioni chi sarà La Scossa
Questa sera, domenica 21 dicembre, in prima serata su Rai1 va in onda lo speciale L'Eredità- Gran Galà Telethon, condotto da Marco Liorni. Il montepremi finale sarà devoluto in beneficenza. Ecco quali sono le coppie protagoniste e chi affronterà "La Scossa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
