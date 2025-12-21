Spazio alla sostenibilità

La sostenibilità rappresenta un elemento fondamentale per il futuro del settore. È essenziale integrare pratiche responsabili e trasparenti, riconoscendo il valore di un approccio sostenibile. Promuovere criteri oggettivi come il Rating ESG aiuta a valorizzare le aziende più attente all’ambiente, alla responsabilità sociale e alla buona governance. Spazio alla sostenibilità. È di fondamentale importanza trasformare la sostenibilità in un vero asset strategico per tutto il settore, invitando la Gdo ad adottare il Rating ESG come criterio oggettivo di valut

"È di fondamentale importanza trasformare la sostenibilità in un vero asset strategico per tutto il settore, invitando la Gdo ad adottare il Rating ESG come criterio oggettivo di valutazione dei propri partner". Lo afferma Giulio Romagnoli (foto), amministratore delegato della Romagnoli F.lli, tra le principali realtà italiane attive nella lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, in particolare patate. Sul fronte di mercato, spiega una nota, "Romagnoli ribadisce la centralità della cultura della varietà come fattore per elevare il valore del reparto patate, superando la logica della commodity e offrendo al consumatore prodotti distintivi per gusto, utilizzo in cucina per caratteristiche organolettiche specifiche e profilo sostenibile".

