Spari nella notte in centro di Palermo ferita una 33enne | non era lei l' obiettivo del raid

Una donna di 33 anni è stata ferita da un colpo di arma da fuoco. Il fatto è accaduto stanotte intorno alle 2 e 30 in piazza Nascè, a pochi passi da una delle strade della movida palermitana, in pieno centro storico del capoluogo siciliano. La donna è stata trasportata all’ospedale di Villa Sofia ma è fuori pericolo. La trentatreenne è stata ferita per sbaglio La vittima, una 33enne, è stata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

