Spari contro un' auto a Bientina | ferito un giovane di 20 anni

Nella serata di sabato 20 dicembre a Bientina, si è verificato un episodio ancora da approfondire, durante il quale sono stati esplosi dei colpi di pistola verso un'auto con più persone a bordo. Un giovane di 20 anni è rimasto ferito nell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto e sulle motivazioni alla base di questo gesto.

E' tutto da chiarire quanto avvenuto nella serata di sabato 20 dicembre, a Bientina. Secondo quanto si apprende, sarebbero stati esplosi dei colpi di pistola verso un'auto con a bordo più persone. A rimanere ferito è stato un 20enne, poi ricoverato in ospedale a Empoli con ferite giudicate non. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Spari contro un'auto a Bientina: ferito un giovane di 20 anni Leggi anche: Torna la paura ad Aprilia, spari contro un'auto: ferito un uomo Leggi anche: Avellino, chiesti 2 anni per il giovane accusato di spari contro la tiktoker degli hotdog Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Spari contro un'auto a Bientina: ferito un giovane di 20 anni; Sparatoria a Bientina, ventenne ferito. Indagano i carabinieri; Spari a Bientina, ferito un ventenne. Spari a Bientina, ferito un ventenne - Paura a Bientina, in provincia di Pisa, dove un 20enne di origini albanesi è rimasto ferito a una spalla da due colpi di arma da fuoco. rainews.it La Voce. . Inseguimento nella notte Alt ignorato, spari in aria tra Cambiano e Trofarello Notte movimentata nel Torinese, dove un’auto con a bordo due ragazze di circa vent’anni non si è fermata all’alt dei carabinieri a Cambiano, dando il via a un insegui - facebook.com facebook Un'auto nella notte non si ferma all'alt dei carabinieri: è successo a Cambiano, piccolo comune del torinese da dove si è messo in moto un inseguimento degno di un film di azione. x.com

