Spari Carabinieri a auto in fugaferito

16.30 Carabinieri sparano ad un'auto in fuga con un presunto estorsore. Un 20enne è stato ferito a una spalla dai colpi. I militari sono intervenuti dopo la richiesta di una donna che chiedeva aiuto per il figlio minorenne che stava subendo una estorsione. E' successo in provincia di Pisa. Il ragazzo aveva subito la rapina del cellulare e gli avevano chiesto mille euro di riscatto. L'Arma è intervenuta e uno degli aggressori ha investito un Carabiniere ed è scappato. La pattuglia ha sparato 5 colpi.2 hanno ferito il 20enne,albanese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Pisa, carabinieri sparano ad auto in fuga con presunto estorsore: un ferito - I militari sono intervenuti nella serata di ieri su richiesta di una madre che chiedeva aiuto per il figlio minorenne che aveva subito la rapina del cellulare e gli erano poi stati chiesti mille euro ... tg24.sky.it