Sparatoria in una taverna vicino a Johannesburg | almeno 9 morti Killer hanno colpito a caso

Nella notte, in un sobborgo vicino a Johannesburg, si è verificata una sparatoria che ha causato almeno nove morti e dieci feriti. Uomini armati hanno aperto il fuoco in modo apparentemente casual, senza un evidente motivo. L'episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e sollevato interrogativi sulla sicurezza nella zona. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze e identificare i responsabili.

Uomini armati hanno ucciso almeno nove persone e ne hanno ferite altre dieci in una sparatoria avvenuta nella notte in un sobborgo vicino a Johannesburg, in Sudafrica. L’attacco si è verificato a Bekkersdal, circa 40 chilometri a sud-ovest della capitale economica del Paese, poco dopo l’una di notte, ora locale. Secondo quanto riferito dalla polizia sudafricana, una decina di assalitori non ancora identificati è arrivata sul posto a bordo di due veicoli, un kombi bianco e una berlina argentata. Gli uomini hanno aperto il fuoco contro i clienti della taverna KwaNoxolo e hanno poi continuato a sparare anche in strada, colpendo alcune persone a caso mentre fuggivano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria in una taverna vicino a Johannesburg: almeno 9 morti. “Killer hanno colpito a caso” Leggi anche: Sudafrica, sparatoria in una taverna vicino a Johannesburg: 9 morti e 10 feriti Leggi anche: Sparatoria dopo partita di football in Mississippi, 4 morti e almeno 16 feriti: caccia al killer Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Sparano sui clienti di un bar vicino Johannesburg: 9 morti e 10 feriti; Sudafrica, commando fa strage in un locale e in strada a Johannesburg: 9 morti e 10 feriti. Sudafrica, sparatoria a Johannesburg: 9 morti e 10 feriti in un bar, aggressori ancora ignoti - Una decina di uomini armati non ancora identificati hanno aperto il fuoco vicino a Johannesburg provocando la morte di nove persone e il ferimento di ... affaritaliani.it

Sudafrica, sparatoria in una taverna vicino a Johannesburg: 9 morti e 10 feriti - (Adnkronos) – Una decina di uomini armati non ancora identificati hanno aperto il fioco vicino a Johannesburg provocando la morte di nove persone e il ferimento di altre dieci, ha reso noto la polizia ... msn.com

Sparatoria in Sudafrica: uomini armati uccidono 10 persone a Johannesburg - Il commando, secondo la polizia locale, era composto da circa una dozzina di persone. msn.com

Paura a Sant’Elia: una rissa degenera in sparatoria davanti a un bar. Spari, coltelli e una katana. Due arresti, coinvolto un 17enne - facebook.com facebook

#Cagliari. La lite scoppiata davanti a un bar di via Schiavazzi è degenerata in una sparatoria e in un’aggressione con armi da taglio x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.