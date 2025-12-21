Sparatoria in Sudafricaalmeno 10 morti

Una sparatoria si è verificata in un sobborgo vicino a Johannesburg, in Sudafrica, con almeno 10 persone uccise e altre 10 ferite. L'incidente è stato causato da uomini armati ancora non identificati. La situazione ha generato preoccupazione nella comunità locale e le autorità stanno approfondendo le indagini.

7.25 Uomini armati non ancora identificati hanno ucciso 10 persone e ne hanno ferite altre 10 in una sparatoria in un sobborgo vicino a Johannesburg. Lo ha reso noto la polizia. Il movente della sparatoria, avvenuta a Bekkersdal, 40 chilometri a sud-ovest della città, è per ora sconosciuto, hanno riferito agenti all'agenzia Afp. "Alcune vittime sono state uccise a caso per strada da uomini armati non identificati", si legge in una nota ufficiale della polizia.

