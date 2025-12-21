Sparatoria in Sudafrica | uomini armati uccidono 10 persone a Johannesburg

21 dic 2025

Una sparatoria si è verificata in un sobborgo di Johannesburg, in Sudafrica, causando la morte di dieci persone e il ferimento di altrettante. L’incidente è avvenuto poco prima dell’una di notte, e gli autori dell’attacco rimangono ancora sconosciuti. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare i responsabili.

Uomini armati non ancora identificati hanno ucciso 10 persone e ne hanno ferite altrettante in una sparatoria in un sobborgo vicino a Johannesburg, avvenuta poco prima dell'una di notte locali. Lo ha reso noto oggi la polizia. Anche il movente della sparatoria, avvenuta a Bekkersdal, 40 chilometri a sud-ovest della città, è per ora sconosciuto, hanno riferito gli agenti all'agenzia AFP. "Alcune vittime sono state uccise a caso per strada da uomini armati non identificati", si legge in una nota ufficiale della polizia. "Circa 12 ignoti a bordo di un kombi bianco e di una berlina argentata abbiano aperto il fuoco contro i clienti della taverna e abbiano continuato a sparare a caso mentre questi fuggivano". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

