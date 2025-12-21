Sparatoria in strada nove morti | commando armato apre il fuoco vicino a un locale

Una rapida sparatoria ha causato la morte di nove persone in una strada di Bekkersdal, vicino a Johannesburg. Un commando armato ha aperto il fuoco improvvisamente, creando un episodio di grande gravità. L'evento ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale e le autorità, che stanno indagando sulle cause e sui responsabili di questa grave aggressione.

Una raffica improvvisa, sparata nel cuore della notte, ha trasformato una strada di Bekkersdal, cittadina nei pressi di Johannesburg, in una scena di morte. Uomini armati non identificati hanno ucciso nove persone e ne hanno ferite altre dieci in una violenta sparatoria avvenuta nelle vicinanze di una taverna, uno dei pochi luoghi di ritrovo della zona. Il movente resta al momento sconosciuto, come ha riferito la polizia all'Agence France-Presse. Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, alcune delle vittime sarebbero state colpite a caso per strada, senza alcun apparente legame tra loro, mentre gli aggressori continuavano a sparare indiscriminatamente.

