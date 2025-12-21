Sparatoria di Bientina | carabinieri sparano a presunto estorsore Ha tentato la fuga in auto dopo aver urtato uno dei militari
Ci sarebbe stato un tentativo di estorsione sullo sfondo del ferimento a colpi di pistola di un 20enne albanese che i Carabinieri hanno colpito esplodendo spari a scopo intimidatorio a un'auto partita ieri sera da Bientina (Pisa) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
