Sparatoria di Bientina | carabinieri sparano a presunto estorsore Ha tentato la fuga in auto dopo aver urtato uno dei militari

Ci sarebbe stato un tentativo di estorsione sullo sfondo del ferimento a colpi di pistola di un 20enne albanese che i Carabinieri hanno colpito esplodendo spari a scopo intimidatorio a un'auto partita ieri sera da Bientina (Pisa) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Sparatoria a Bientina, ventenne ferito. Indagano i carabinieri.

sparatoria bientina carabinieri sparanoRapinano il cellulare a un ragazzino e chiedono un riscatto: 20enne arrestato dopo fuga con sparatoria - La vicenda dell'estorsione ai danni di un minorenne per un cellulare rubato. ilfattoquotidiano.it

sparatoria bientina carabinieri sparanoCarabinieri sparano ad auto in fuga con presunto estorsore, un ferito - (ANSA) – PISA, 21 DIC – Ferito ad una spalla da spari dei carabinieri un 20enne albanese, fuggito in auto da un controllo. msn.com

Pisa, carabinieri sparano ad auto in fuga con presunto estorsore: 20enne ferito a una spalla - È accaduto in provincia di Pisa: il 20enne aveva tentato di avere mille euro da un minorenne per riavere indietro il cellulare. corrierefiorentino.corriere.it

