Sparatoria di Bientina | carabinieri colpiscono presunto estorsore Ha tentato la fuga in auto dopo aver urtato uno dei militari

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sarebbe stato un tentativo di estorsione sullo sfondo del ferimento a colpi di pistola di un 20enne albanese che i Carabinieri hanno colpito esplodendo spari a scopo intimidatorio a un'auto partita ieri sera da Bientina (Pisa) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

