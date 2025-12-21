Spalletti si prende le copertine | In nemmeno due mesi ha rivoltato la Juve come un calzino Roma messa in tasca Voto altissimo per il tecnico
Spalletti è riuscito nell’impresa di cambiare volto alla squadra in due mesi: il quotidiano premia la vittoria sulla Roma e la nuova mentalità. La vittoria ottenuta nel big match contro la Roma rappresenta molto più di tre semplici punti per la classifica. È la certificazione definitiva che la cura imposta da Luciano Spalletti sta funzionando a meraviglia. L’allenatore toscano, approdato sulla panchina bianconera con il compito non facile di rilanciare le ambizioni del club, ha impiegato pochissimo tempo per imprimere il suo marchio indelebile su ogni singolo giocatore. La prestazione offerta all’Allianz Stadium ha convinto critica e tifosi, e il quotidiano Tuttosport, sempre attento alle dinamiche di casa Juve, ha voluto celebrare questo lavoro straordinario assegnando al tecnico un voto che rasenta la perfezione: un 7,5 in pagella che racconta di una supremazia tattica e psicologica evidente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Chivu, Gasperini, Spalletti, Sarri: la forza delle idee. Allegri e le max frenate. Napoli scarico - Come tutte le settimane torna la rubrica del direttore di Tmwradio Marco Piccari, che analizza i temi più importanti della 15ª giornata di. tuttomercatoweb.com
Spalletti ha firmato, è il nuovo tecnico della Juventus - Ora è ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. ilsole24ore.com
Spalletti nuovo allenatore Juve: l'annuncio ufficiale e la durata del contratto - Dopo il suo arrivo alla Continassa, Spalletti ha proseguito nel ricco percorso della sua giornata, la prima in bianconero. tuttosport.com
«Bremer ha restituito solidità alla difesa»: la Juventus si prende il big match contro la Roma e mette in tasca tre punti fondamentali in chiave campionato. La squadra di Spalletti ha trovato il vantaggio grazie a Conceiçao, che ha riscattato un’occasione sprecat - facebook.com facebook
Spalletti svela: “Ho consigliato a tutti di prendere Italiano, anche ad ADL” x.com
