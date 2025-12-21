Spalletti | Mi fa stare male vedere la mia squadra schiacciata in difesa mi girano i coglioni

Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza dopo la vittoria sulla Roma, ha espresso il suo punto di vista sul modo di giocare della squadra. Vale la pena ascoltare le sue parole. Le parole di Spalletti. «Quando ha palla la mia squadra voglio vedere triangolazioni che portino a fare il terzo gol. Non si sta lì ad aspettare che fischi l’arbitro perché abbiamo vinto 2 a 1. È una mentalità sbagliata che prima o poi paghi in un calcio di livello. In un calcio moderno, se non sei moderno nel modo di pensare e di fare poi lo paghi e ci sto male. Sto male a vedere la mia squadra al limite dell’area che non esce dalla fase difensiva: mi crea ansia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

