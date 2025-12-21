L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha commentato la recente vittoria contro la Roma, sottolineando l’importanza di alcuni giocatori chiave. In particolare, ha parlato di Yildiz, evidenziando come gli avversari siano consapevoli della sua forza più di quanto lui stesso possa immaginare. Queste parole offrono uno sguardo sulla percezione delle potenzialità dei giovani talenti e sulle strategie delle squadre. Spalletti: «Gli avversari sanno quanto è forte Yildiz più di lui stesso

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo aver battuto la Roma Le parole di Spalletti. «La partita è una scatola vuota che va riempita e non puoi riempirla solo con quello che sai fare. Yildiz nel secondo tempo ha coperto la fascia sinistra. I suoi avversari sanno quanto è forte più di lui stesso. Quando si gioca contro squadre di livello e allenate bene, se non c’è la fase difensiva di calciatori come Yildiz e Conceicao loro ti scavano. Zegrova questo non lo sa fare, poi se lo metti in condizione di fare gli uno contro uno a venti metri dalla linea di fondo è micidiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti: «Gli avversari sanno quanto è forte Yildiz più di lui stesso»

Leggi anche: Rinnovo Yildiz, retroscena: sarebbe stato lui stesso a chiedere un rallentamento! Il motivo? Chi gli è vicino assicura una cosa

Leggi anche: Bonan non condivide la scelta di Spalletti in Champions League: «Il più forte in panchina? Yildiz ha cambiato completamente la partita»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pagina 232 | Spalletti da Champions: "Ho una Juve forte, così ne vinciamo parecchie. Mi sono arrabbiato con..." - Nel finale di partita Spalletti ha lasciato per alcuni Yildiz come unica punta, lasciando in panchina Openda e David, poi entrato. tuttosport.com

Spalletti e le dichiarazioni su Napoli invecchiate male: 'Difficile tornare da avversario' - Luciano Spalletti, il tecnico che aveva giurato amore eterno al Napoli, siederà da ora sulla panchina della Juventus. it.blastingnews.com

Napoli-Juventus, torna Spalletti al Maradona: i tifosi si dividono - Stavolta, però, in una veste completamente diversa rispetto a quella che fu l’ultima volta. ilmattino.it

Conferenza stampa SPALLETTI pre JUVENTUS-ROMA: Gasperini è un modello. Bremer gioca

Dagli applausi al 'caso Totti': Spalletti ritrova la Roma da avversario x.com

A un mese e mezzo dal suo arrivo, Luciano Spalletti ha visto per la prima volta una Juve convincente. I bianconeri hanno dato ottimi segnali sotto tutti i punti di vista tenendo bene il campo contro un avversario tutt’altro che facile. Serve confermarsi, ma il lavoro - facebook.com facebook