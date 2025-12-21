Spalletti dopo Juve-Roma non si tiene | Ti mordo Lo ha detto davvero!

Dopo il match tra Juventus e Roma, le parole di Spalletti hanno suscitato attenzione. La vittoria, infatti, rappresenta un risultato importante, sia in termini di classifica sia per il modo in cui è stata conquistata, affrontando una squadra che richiede sempre grande impegno. La sfida ha evidenziato la determinazione e la solidità di entrambe le formazioni, rendendo il risultato ancora più significativo per il proseguo della stagione.

La vittoria pesa, eccome. Non solo per la classifica, ma per il modo in cui è arrivata, contro una Roma che obbliga sempre a misurarsi davvero. Eppure, nel dopopartita, Luciano Spalletti spegne subito qualsiasi tentazione di lettura comoda, qualsiasi accenno a un futuro che sembri già scritto. La Juventus ha vinto, ha convinto, ma per il suo allenatore non è il momento di lasciarsi andare. Davanti ai microfoni di Sky, Spalletti analizza la partita con lucidità, soffermandosi sui dettagli, sui singoli, sulle risposte tattiche arrivate dal campo. Poi, quando il discorso scivola sulle prossime gare, sulla carta più semplici, arriva la frenata netta, quasi istintiva.

