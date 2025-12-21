L’allenatore Spalletti ha commentato l’ultima partita durante un’intervista a DAZN, esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto. Ha sottolineato le difficoltà di affrontare una squadra dal ritmo intenso e ha evidenziato l’atteggiamento positivo dei suoi giocatori, che ascoltano e cercano costantemente di migliorarsi. Una testimonianza della crescita e del lavoro svolto finora.

Spalletti a DAZN: «Contento perchè vincere partite così sono mezze imprese, loro hanno un ritmo che ti stritola». Le dichiarazioni dell’allenatore. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Juventus e Roma, vinta 2-1 dai bianconeri. Le dichiarazioni del tecnico. Pagelle Juve Roma: Openda la chiave, Yildiz la mente. Finalmente Conceicao e bentornato Bremer VOTI CONTENTO – « Sono contento perchè vincere queste partite qui sono mezze imprese, loro stanno bene in campo e hanno il ritmo che ti stritola se non sei bravo a ripartire e tenere palla. Nel primo tempo ci hanno costretto a buttare via tanta corsa in fase difensiva, quando butti via roba così ti manca poi ossigeno per le ripartenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a DAZN: «Contento perchè vincere partite così sono mezze imprese, loro hanno un ritmo che ti stritola. Questa è una squadra di ragazzi che ascolta e vuole migliorare»

