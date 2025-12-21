Spagna-Marocco il compromesso di Sanchez su commercio immigrazione e Sahara
Per la Spagna di Pedro Sanchez c’è una relazione da tutelare attivamente, anche a costo di concessioni politicamente pressanti: quella con il Marocco, che è Paese confinante con Madrid nelle enclave nordafricane di Ceuta e Melilla, primo affaccio oltre lo Stretto di Gibilterra del Paese iberico, antemurale contro l’immigrazione clandestina, importante partner economico. Un Paese strategico e in continua crescita, con il quale Madrid ha siglato più volte importanti partnership (si pensi anche alla scelta di organizzare congiuntamente, col Portogallo, il Mondiale di calcio 2030) di cui l’ultimo esempio è stato l’accordo concluso a Madrid da Sanchez con l’omologo marocchino Aziz Akhannouch il 4 dicembre scorso a La Moncloa, sede dell’esecutivo iberico. 🔗 Leggi su It.insideover.com
