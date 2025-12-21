Domenica 21 dicembre Madrid si è colorata di rosso e bianco con la corsa di beneficenza dei Babbi Natale. Più di 10.000 corridori hanno attraversato il centro città indossando costumi natalizi. L’evento, che ha celebrato il suo 14° anniversario, ha raccolto fondi che saranno destinati alla Croce Rossa spagnola. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, a Madrid la corsa dei Babbi Natale

Leggi anche: A Orta Nova c'è la corsa dei Babbi Natale

Leggi anche: A Novara torna la corsa dei Babbi Natale che aiuta l'associazione Neo-n

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Spagna, a Madrid la corsa dei Babbi Natale - Domenica 21 dicembre Madrid si è colorata di rosso e bianco con la corsa di beneficenza dei Babbi Natale. stream24.ilsole24ore.com