Spagna a Madrid la corsa dei Babbi Natale
Domenica 21 dicembre Madrid si è colorata di rosso e bianco con la corsa di beneficenza dei Babbi Natale. Più di 10.000 corridori hanno attraversato il centro città indossando costumi natalizi. L’evento, che ha celebrato il suo 14° anniversario, ha raccolto fondi che saranno destinati alla Croce Rossa spagnola. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
