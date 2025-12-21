Prato, 21 dicembre 2025 – Otto arresti, tre dei quali con l'accusa di rapina impropria, e 24mila euro in contanti sequestrati come proventi di attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Questi i principali numeri relativi ai controlli straordinari effettuati sul territorio pratese nei giorni scorsi dalla polizia di Stato, d’intesa con la prefettura di Prato e coordinati dalla Direzione centrale anticrimine del dipartimento della pubblica Sicurezza. Lo scenario operativo dell’operazione, fa sapere la questura, ha riguardato tutte le zone «calde» della città (con un'attenzione particolare al centro storico) ritenute maggiormente sensibili «in relazione alla registrazione di episodi delittuosi afferenti lo spaccio di stupefacenti e criminalità predatoria». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spaccio, rapina, borseggio e truffa: 8 arresti a Prato nell’operazione contro la criminalità

Leggi anche: Maxi operazione nel Salento, 19 arresti per spaccio, rapina ed estorsione

Leggi anche: Maxi operazione nel Salento, 19 arresti per spaccio, rapina ed estorsione. I nomi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Spaccio, rapina, borseggio e truffa: 8 arresti a Prato nell’operazione contro la criminalità - Dodici persone (tra cui otto minorenni e sette non italiani) risultano infine indagate a piede libero a vario titolo per reati contro la ... msn.com