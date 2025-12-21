Spaccio rapina borseggio e truffa | 8 arresti a Prato nell’operazione contro la criminalità
Prato, 21 dicembre 2025 – Otto arresti, tre dei quali con l'accusa di rapina impropria, e 24mila euro in contanti sequestrati come proventi di attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Questi i principali numeri relativi ai controlli straordinari effettuati sul territorio pratese nei giorni scorsi dalla polizia di Stato, d’intesa con la prefettura di Prato e coordinati dalla Direzione centrale anticrimine del dipartimento della pubblica Sicurezza. Lo scenario operativo dell’operazione, fa sapere la questura, ha riguardato tutte le zone «calde» della città (con un'attenzione particolare al centro storico) ritenute maggiormente sensibili «in relazione alla registrazione di episodi delittuosi afferenti lo spaccio di stupefacenti e criminalità predatoria». 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Maxi operazione nel Salento, 19 arresti per spaccio, rapina ed estorsione
Leggi anche: Maxi operazione nel Salento, 19 arresti per spaccio, rapina ed estorsione. I nomi
Spaccio, rapina, borseggio e truffa: 8 arresti a Prato nell’operazione contro la criminalità - Dodici persone (tra cui otto minorenni e sette non italiani) risultano infine indagate a piede libero a vario titolo per reati contro la ... msn.com
Maxi operazione della Polizia, 8 arresti per rapina, spaccio e truffa - PRATO: Controlli a tappeto da parte degli agenti della Squadra Mobile: altri 12 individui, alcuni anche minorenni, denunciati a piede libero ... toscanamedianews.it
Giancarlo Dionisi ringrazia i carabinieri per i nove arresti messi a segno per spaccio. Alcuni sono accusati anche di rapina ed estorsione facebook
"Ragazzi che avevano alle spalle anni di bocciatura, persino con danne penali, erano stati in galera per rapina, per furto, per spaccio di droga". Giuseppe Valditara racconta la sua visita a un istituto professionale dove questi studenti hanno trovato "u… x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.