Sotto l’albero di Natale trionfa il libro | gialli fumetti e divulgazione guidano le scelte

In un contesto in cui i regali di Natale si fanno spesso tra oggetti materiali, i libri continuano a rappresentare una scelta significativa. Gialli, fumetti e volumi di divulgazione sono tra le preferenze, soprattutto se acquistati in librerie indipendenti. Questi luoghi sono punti di riferimento culturale, che contribuiscono a mantenere vive le tradizioni e a promuovere la lettura. Anche per questo Natale, le persone hanno scelto come regali i libri, specialmente se acquistati da librerie indipendenti, veri pres

"Anche per questo Natale, le persone hanno scelto come regali i libri, specialmente se acquistati da librerie indipendenti, veri presìdi culturali delle città e dei quartieri". Questo il dato che emerge da un approfondimento di Confesercenti. Dalle librerie della provincia di Ravenna emerge un.

