Sotto l' albero di Natale punti salvezza | i Baskérs travolgono Valdiceppo e chiudono l’anno nel migliore dei modi

I Chemifarma Baskérs Forlimpopoli concludono il 2025 con una vittoria significativa, superando Valdiceppo davanti a un pubblico caloroso al PalaGiorgini. La partita, terminata 87-57, ha dimostrato solidità e determinazione dei rossoneri, offrendo un risultato che riflette l’impegno e il percorso della squadra nel corso dell’anno. Un successo che rappresenta una valida punto di partenza per le sfide future.

Non poteva esserci epilogo migliore per il 2025 dei Chemifarma Baskérs Forlimpopoli. Davanti a un PalaGiorgini gremito e caloroso, i rossoneri superano Valdiceppo con un netto 87-57, al termine di una gara che racconta molto più di quanto dica il punteggio finale, soprattutto per un primo tempo.

