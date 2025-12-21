Sos liste d’attesa Chi non ha soldi rinuncia alle visite

A Massa, le lunghe liste d’attesa nella sanità pubblica stanno creando difficoltà per molti cittadini. Secondo quanto segnalato dal Comitato Salute Pubblica, chi non può permettersi di attendere rischia di rinunciare alle visite mediche necessarie. La situazione evidenzia una crescente disparità nell’accesso alle cure, rendendo urgente un confronto sulle risorse e le priorità del sistema sanitario. È importante affrontare queste criticità per garantire un’assistenza equa a tutti.

Massa, 21 dicembre 2025 – Sempre più lunghe le liste d'attesa nella sanità pubblica: volantinaggio del Comitato Salute Pubblica davanti al distretto di via Bassa Tambura. Un volantinaggio volto a sensibilizzare cittadini e cittadine sul problema delle liste d'attesa nella sanità pubblica e che non si concluderà in qualche giorno, ma che proseguirà nel tempo. Nello spazio antistante il distretto socio-sanitario di via Bassa Tambura, gli attivisti Gina De Angeli, Gino Lazzini e Sandra Bonaldi, componenti del Comitato Salute Pubblica Versilia Massa-Carrara, hanno promosso un'iniziativa di informazione e denuncia.

