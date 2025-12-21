Sorpreso durante un’estorsione 20enne investe un carabiniere e scappa in auto | i militari aprono il fuoco e lo feriscono
Ha provato a fuggire dai carabinieri, montando velocemente in macchina e i nvestendo con l’auto un militare, prima di prendersi un paio di pallottole nella spalla. È ricoverato in ospedale in stato di arresto un 20enne originario dell’Albania, rimasto ferito mentre si allontanava dal luogo dove era stato sorpreso dalle forze dell’ordine mentre tentava di estorcere centinaia di euro a un minorenne. I fatti sono accaduti a Bientina, in provincia di Pisa. Il giovane non è in pericolo di vita ed è piantonato nell’ospedale San Giuseppe di Empoli. La rapina e la denuncia della madre. Ad avvertire i carabinieri e spingerli a intervenire è stata la madre di un minorenne di Buti, il paesino vicino, a cui il 20enne e un complice – poi dileguatosi – avevano rubato il cellulare. 🔗 Leggi su Open.online
