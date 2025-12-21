Sorpresa! Hai vinto tu! Ballando la campionessa è proprio lei | da non crederci In extremis

Andrea Delogu ha conquistato la ventesima edizione di Ballando con le stelle, vincendo con il 55% delle preferenze. La finale, trasmessa su Rai 1, si è conclusa con un risultato inaspettato, frutto di una serata intensa e ricca di emozioni. La conduttrice, affiancata dal maestro Nikita Perotti, ha dimostrato grande impegno e talento, portando a casa il trofeo. Sorpresa! Hai vinto tu!

Andrea Delogu alza la coppa e conquista la ventesima edizione di Ballando con le stelle. La finale andata in onda su Rai 1 si chiude con il trionfo della conduttrice, che insieme al suo maestro Nikita Perotti ottiene il 55% delle preferenze, al termine di una serata tesa e spettacolare, giocata fino all’ultimo passo. Il verdetto arriva dopo il ring finale, la sfida decisiva che ha visto le due coppie rimaste in gara esibirsi senza conoscere in anticipo lo stile assegnato. Un meccanismo che ha messo alla prova tecnica, sangue freddo e capacità di adattamento, premiando il percorso più solido e continuo dell’intera stagione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

