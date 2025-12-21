Sony controllerà l’80% della società che possiede i diritti dei Peanuts
Sony ha raggiunto un accordo che le permetterà di acquistare il 41% delle azioni della società Peanuts Holdings LLC, che possiede e gestisce i diritti del marchio Peanuts. L’intesa porterà la multinazionale a controllare quasi per intero il marchio; attualmente, infatti, detiene già il 39% delle azioni. Il colosso dell’intrattenimento comprerà le quote dalla società canadese di comunicazione WildBrain. Il prezzo complessivo dell’accordo ammonta a circa quattrocentosessanta milioni di dollari. La vendita, tuttavia, dovrà rispettare delle condizioni, tra le quali anche l’approvazione da parte di una serie di autorità regolatorie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
