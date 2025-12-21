Sono gli anni migliori della vita | a 30 anni decide di chiudere l' hamburgeria per riprendersi il suo tempo
A 30 anni, dopo aver gestito un’hamburgeria per diversi anni, ha scelto di chiudere l’attività per dedicarsi a sé stesso. Una decisione presa con consapevolezza, consapevole che il tempo passato in un lavoro non sempre corrisponde alla qualità della vita desiderata. È un passo importante per riappropriarsi del proprio tempo e delle proprie scelte. “Sono gli anni migliori della vita”: a 30 anni decide di chiudere l'hamburgeria per riprendersi il suo tempo.
“Sono gli anni migliori della vita e nessuno me li ridarà indietro, per questo ho deciso di chiudere”. Comincia così l'annuncio della chiusura dell'hamburgeria gourmet Mr Cino in via Port'Aurea a Ravenna, a circa quattro anni dall'apertura. Il proprietario Simone Benenati, 30enne e cuoco, ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Rita De Crescenzo a Belve: «Ho avuto un figlio a 13 anni, ho vissuto 30 anni tra droga e psicofarmaci. Ma nella vita si può cambiare, e io ne sono la prova»
Leggi anche: Alessandro Bonato, sul podio a 30 anni. Suo il debutto della Stagione della Società dei Concerti
“Sono gli anni migliori della vita”: a 30 anni decide di chiudere l'hamburgeria per riprendersi il suo tempo; Tumori: nel 2025 in Italia stimati 390mila nuovi casi. In 10 anni calo del 9% dei decessi; Festeggiare 40 anni ai tempi dell'intelligenza artificiale, se ti chiami Art Directors Club Italiano e nella vita fai pubblicità; I 100 migliori videogiochi di sempre, scelti da una giuria di esperti.
Negli ultimi anni sono tantissimi gli inglesismi che hanno preso piede nella lingua di tutti i giorni. Alcuni sicuramente sensati, altri meno... Qual è il termine inglese abusato nel quotidiano che proprio non tolleri #libreriamo #linguaitaliana #grammatica #in - facebook.com facebook
"In 40 anni di carriera non sono a conoscenza di un concorso universitario di cui non si sapesse prima il vincitore". Così il professor Andrea Crisanti, microbiologo, docente all'Università di Padova e all'Imperial College di Londra e oggi senatore del Partito De x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.