A 30 anni, dopo aver gestito un’hamburgeria per diversi anni, ha scelto di chiudere l’attività per dedicarsi a sé stesso. Una decisione presa con consapevolezza, consapevole che il tempo passato in un lavoro non sempre corrisponde alla qualità della vita desiderata. È un passo importante per riappropriarsi del proprio tempo e delle proprie scelte. “Sono gli anni migliori della vita”: a 30 anni decide di chiudere l'hamburgeria per riprendersi il suo tempo.

"Sono gli anni migliori della vita e nessuno me li ridarà indietro, per questo ho deciso di chiudere". Comincia così l'annuncio della chiusura dell'hamburgeria gourmet Mr Cino in via Port'Aurea a Ravenna, a circa quattro anni dall'apertura. Il proprietario Simone Benenati, 30enne e cuoco, ha.

