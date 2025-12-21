Sondaggione 2025 | i dati che rovinano le feste alla sinistra tutti i numeri
A un anno dalle elezioni politiche, il quadro delle intenzioni di voto fotografa un Paese politicamente stabile ma attraversato da alcuni movimenti significativi. È quanto emerge dal sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli e presentato a Omnibus, su La7 domenica 21 dicembre, che analizza il trend delle preferenze elettorali e lo scostamento rispetto a gennaio 2025. Cosa è successo in un anno di politica? In testa resta Fratelli d'Italia, che consolida la propria leadership salendo al 32%, con un incremento di +1,5 punti percentuali. Il partito della premier Giorgia Meloni continua dunque a rafforzare il suo primato nel campo del centrodestra e nel panorama politico complessivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Fisco, i numeri smentiscono i Pinocchi della sinistra che piacciono alla Gruber. Fazzolari: attacchi ridicoli
Leggi anche: Juve da Tudor a Spalletti: altro che svolta, i numeri tra i due tecnici sono sostanzialmente gli stessi! L’analisi sui bianconeri e tutti i dati
Sondaggio politico 2025, i dati di Piepoli che rovinano le feste alla sinistra - A un anno dalle elezioni politiche, il quadro delle intenzioni di voto fotografa un Paese politicamente stabile ma attraversato da alcuni movimenti ... iltempo.it
Ismaele La Vardera in testa nei sondaggi Swg tra i possibili candidati presidente in Sicilia, con un gradimento in crescita e fiducia trasversale. Scopri tutti i dettagli del sondaggio e i dati su leader e partiti. leggi tutto: https://www.bagherianews.com/politica/so facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.