A un anno dalle elezioni politiche, il quadro delle intenzioni di voto fotografa un Paese politicamente stabile ma attraversato da alcuni movimenti significativi. È quanto emerge dal sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli e presentato a Omnibus, su La7 domenica 21 dicembre, che analizza il trend delle preferenze elettorali e lo scostamento rispetto a gennaio 2025. Cosa è successo in un anno di politica? In testa resta Fratelli d'Italia, che consolida la propria leadership salendo al 32%, con un incremento di +1,5 punti percentuali. Il partito della premier Giorgia Meloni continua dunque a rafforzare il suo primato nel campo del centrodestra e nel panorama politico complessivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sondaggione 2025: i dati che rovinano le feste alla sinistra, tutti i numeri

Leggi anche: Fisco, i numeri smentiscono i Pinocchi della sinistra che piacciono alla Gruber. Fazzolari: attacchi ridicoli

Leggi anche: Juve da Tudor a Spalletti: altro che svolta, i numeri tra i due tecnici sono sostanzialmente gli stessi! L’analisi sui bianconeri e tutti i dati

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sondaggio politico 2025, i dati di Piepoli che rovinano le feste alla sinistra - A un anno dalle elezioni politiche, il quadro delle intenzioni di voto fotografa un Paese politicamente stabile ma attraversato da alcuni movimenti ... iltempo.it