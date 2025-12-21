Sondaggio Ghisleri | Avellino guarda al futuro presentazione dei dati al Circolo della Stampa
AVELLINO, 21 dic. – Domani, lunedì 22 dicembre, alle ore 11:00, la nota sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, presenterà i risultati di un'approfondita indagine demoscopica sulla città di Avellino. L'evento si terrà presso il Circolo della Stampa in Corso Vittorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Al Circolo della Stampa Alessandra Ghisleri presenta l'indagine demoscopica condotta su Avellino
Leggi anche: Avellino, al Circolo della Stampa la presentazione del volume "Governare le fragilità"
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia scende e Pd sale - E' il 'duello' secondo il sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani reso noto oggi, 25 ... adnkronos.com
Sondaggio, Meloni irraggiungibile. La sinistra nel panico. Ghisleri mette ko il Pd. Video e numeri - Il nuovo sondaggio di Alessandra Ghisleri scuote la politica italiana: Fratelli d’Italia vola, mentre la sinistra sprofonda tra divisioni interne e crollo di consensi. affaritaliani.it
ALESSANDRA GHISLERI PRESENTA SONDAGGIO SULLA CITTÀ DI AVELLINO Lunedì, alle ore 11.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele, nell'ambito di una conferenza stampa la sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice - facebook.com facebook
Un sondaggio di Alessandra Ghisleri svela che la maggioranza dei cittadini nutre seri dubbi sull’efficacia della legge che dovrebbe prevenire le aggressioni. Una norma bipartisan che, però, gli elettori non apprezzano. di @patfreitter x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.