Sondaggio chi sale e chi crolla a tre anni dalle elezioni | le cifre di fine anno

Il rapporto Human Index di fine anno, realizzato da Spin Factor in collaborazione con Vis Factor e EMG, analizza i cambiamenti di consenso politico a tre anni dalle elezioni. I dati mostrano che la maggioranza di governo, contrariamente alle aspettative, non appare indebolita dal tempo. Questa analisi fornisce un quadro obiettivo sulla situazione attuale e le tendenze in atto. Di seguito, le cifre di fine anno.

La maggioranza di governo non risulta affatto logorata dai tre anni di governo. Anzi. Lo conferma il rapporto Human Index di fine anno realizzato da Spin Factor, in collaborazione con Vis Factor e l’istituto sondaggistico EMG. Le intenzioni di voto sono state raccolte attraverso lo Human Index, un indicatore di convergenza che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening. Ecco i dati emersi da questa raccolta: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si attesta al 28,8% delle preferenze, con un incremento del 2,8% rispetto alle politiche del 2022; Forza Italia di Antonio Tajani è al 9,6%, con un +1,5% rispetto a tre anni fa; mentre la Lega di Matteo Salvini chiude l’anno all’8,6% (-0,2% rispetto alle ultime politiche). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

