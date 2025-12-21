C’è un momento, a fine anno, in cui la politica smette di urlare e inizia a essere fotografata. Non nei talk show, non nei comizi, ma nei numeri. Il sondaggio del 2025 arriva così, a pochi giorni dal Natale, e restituisce l’immagine di un’Italia apparentemente ferma, ma attraversata da movimenti sottili che rischiano di pesare molto più di quanto sembri. I dati raccolti dall’ Istituto Piepoli e presentati a Omnibus su La7 raccontano un quadro che non sconvolge, ma che inquieta. Perché non parla di crolli improvvisi o di sorpassi clamorosi, bensì di una lenta, costante redistribuzione del consenso. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Sondaggio 2025, i numeri che spiazzano tutti: chi cresce davvero e chi sta crollando

Leggi anche: Sondaggio Mentana, i numeri spiazzano tutti

Leggi anche: “Soltanto un partito può sorridere”. Sondaggio Mentana, i numeri spiazzano tutti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sondaggio 2025, i numeri che spiazzano tutti: chi cresce davvero e chi sta crollando - Sondaggio 2025: Fratelli d’Italia cresce, Pd cala, Lega in difficoltà. urbanpost.it