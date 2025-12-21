Solstizio d’inverno | oggi il giorno più corto dell’anno segna l’inizio della nuova stagione

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 21 dicembre 2025, cade il solstizio d’inverno, l’evento astronomico che segna ufficialmente l’inizio della stagione invernale nell’emisfero settentrionale. È il momento dell’anno in cui le ore di luce raggiungono il minimo e la notte si allunga più di qualsiasi altra.Cos’è il solstizio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

solstizio d8217inverno oggi il giorno pi249 corto dell8217anno segna l8217inizio della nuova stagione

© Genovatoday.it - Solstizio d’inverno: oggi il giorno più corto dell’anno segna l’inizio della nuova stagione

Leggi anche: 21 dicembre, ecco perché il solstizio d’Inverno è il giorno più corto dell’anno

Leggi anche: Solstizio d’Inverno 2025, a che ora cade il 21 dicembre e cosa succede nel giorno più corto dell’anno

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

21 dicembre oggi cade il solstizio d’inverno E’ questo il giorno più corto non Santa Lucia; Solstizio d’inverno 2025 | quando sarà e l’ora esatta del giorno più corto; Il Planetarium Pythagoras della Città metropolitana celebra il solstizio d’inverno; Solstizio d’inverno un giorno importante | è il giorno più corto nell’emisfero boreale.

solstizio d8217inverno oggi giornoSolstizio d’inverno, oggi il giorno più corto dell’anno: da domani le giornate tornano ad allungarsi - Oggi, 21 dicembre, cade il solstizio d'inverno, l'evento astronomico che segna ufficialmente l'inizio dell'inverno nell'emisfero boreale. ilvescovado.it

solstizio d8217inverno oggi giorno21 dicembre, oggi cade il solstizio d’inverno. E’ questo il giorno più corto, non Santa Lucia - Firenze, 21 dicembre 2025 – Oggi 21 dicembre, esattamente alle 16,03 ora italiana, cade il solstizio d’inverno: l'evento segna il giorno più corto dell’anno per l’emisfero boreale. lanazione.it

21 dicembre, ecco perché il solstizio d’Inverno è il giorno più corto dell’anno - (Adnkronos) – Oggi, domenica 21 dicembre, è il solstizio d’Inverno che in Italia cade alle ore 16. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.