Solstizio d' inverno | data storia e significato
Il solstizio d'inverno si verifica generalmente il 21 dicembre, secondo la tradizione, anche se dal punto di vista scientifico la data può variare leggermente. Per l’emisfero boreale rappresenta il giorno più breve dell’anno, segnando simbolicamente l'inizio della progressiva ritardata della luce. Questa data ha radici antiche e un significato legato ai cicli naturali e culturali delle comunità. Solstizio d'inverno: data, storia e significato.
Cade il 21 dicembre, come dice la tradizione, non la scienza. Per l’emisfero boreale è il giorno più corto, ma anche quello dopo il quale le giornate cominciano ad allungarsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Mostra collettiva di Arte “YULE, Solstizio d’Inverno”
Leggi anche: Solstizio d'inverno sul Monte Somma con Irpiniavventura
Solstizio d'inverno 2025, data e cosa sapere sul giorno più corto dell'anno; Solstizio d'inverno 2025: dalla data al significato, fino ai modi per celebrare il giorno più corto dell'anno; Solstizio d’inverno 2025: il giorno più corto dell’anno e l’inizio dell’inverno astronomico; Il 21 dicembre è il solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno: le curiosità (e perché la data non è sempre la stessa).
Solstizio d’inverno 2025: ecco quando cade e perché non ha sempre la stessa data - Quando cade il solstizio d'inverno e perché non ha una data fissa? meteo.it
Solstizio d’inverno 2025: il giorno più corto dell’anno e l’inizio dell’inverno astronomico - Il 21 dicembre 2025 arriva il solstizio d’inverno, giorno più corto dell’anno che dà il via all’inverno astronomico e al progressivo allungarsi delle giornate ... repubblica.it
21 dicembre, oggi cade il solstizio d’inverno. E’ questo il giorno più corto, non Santa Lucia - Firenze, 21 dicembre 2025 – Oggi 21 dicembre, esattamente alle 16,03 ora italiana, cade il solstizio d’inverno: l'evento segna il giorno più corto dell’anno per l’emisfero boreale. lanazione.it
La vera origine del Natale: una storia che ti sconvolgerà
Oggi inizia l'Inverno (astronomico)! Con il Solstizio di Dicembre, alle 16 circa, inizia ufficialmente l'inverno astronomico (o l'Estate nell'emisfero australe!). Nel nostro emisfero al mezzogiorno solare il Sole si troverà nel punto più basso di tutti i "mezzogiorni" - facebook.com facebook
Domenica 21 dicembre, solstizio d'inverno, all' @immaginarioIS di Trieste si approfondisce cosa significa e da dove viene questo giorno così speciale. L'approfondimento, in programma sia alle ore 11.00 che alle 16.00, è compreso nel biglietto al museo e non x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.