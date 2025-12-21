Il solstizio d'inverno si verifica generalmente il 21 dicembre, secondo la tradizione, anche se dal punto di vista scientifico la data può variare leggermente. Per l’emisfero boreale rappresenta il giorno più breve dell’anno, segnando simbolicamente l'inizio della progressiva ritardata della luce. Questa data ha radici antiche e un significato legato ai cicli naturali e culturali delle comunità. Solstizio d'inverno: data, storia e significato.

Cade il 21 dicembre, come dice la tradizione, non la scienza. Per l’emisfero boreale è il giorno più corto, ma anche quello dopo il quale le giornate cominciano ad allungarsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Solstizio d'inverno: data, storia e significato

Leggi anche: Mostra collettiva di Arte “YULE, Solstizio d’Inverno”

Leggi anche: Solstizio d'inverno sul Monte Somma con Irpiniavventura

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Solstizio d'inverno 2025, data e cosa sapere sul giorno più corto dell'anno; Solstizio d'inverno 2025: dalla data al significato, fino ai modi per celebrare il giorno più corto dell'anno; Solstizio d’inverno 2025: il giorno più corto dell’anno e l’inizio dell’inverno astronomico; Il 21 dicembre è il solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno: le curiosità (e perché la data non è sempre la stessa).

Solstizio d’inverno 2025: ecco quando cade e perché non ha sempre la stessa data - Quando cade il solstizio d'inverno e perché non ha una data fissa? meteo.it