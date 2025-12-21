Solstizio d’inverno 2025 | storie leggende e riti della notte più lunga dell’anno

Roma, 21 dicembre 2025 – Il solstizio d’inverno nel 2025 cade alle 16.03 di domenica 21 dicembre. Evento astronomico che segna l’inizio di una nuova stagione, per millenni ha rappresentato una soglia simbolica: il momento in cui il buio raggiunge il suo massimo e, proprio per questo, inizia a ritirarsi. In ogni parte del mondo, la notte più lunga dell’anno si è caricata di significati profondi, dando vita a riti, miti e celebrazioni legati alla rinascita della luce, della speranza e del ciclo della vita. Il Sole che rinasce nell’antica Roma. Nell’antica Roma, il solstizio d’inverno era al centro di celebrazioni molto sentite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Solstizio d’inverno: oggi il giorno più corto dell’anno segna l’inizio della nuova stagione

Leggi anche: Solstizio d’Inverno 2025, a che ora cade il 21 dicembre e cosa succede nel giorno più corto dell’anno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Solstizio d’Inverno Serranova si racconta | storie e immagini per i 70 anni de Lu Paisellu; 21 dicembre oggi cade il solstizio d’inverno E’ questo il giorno più corto non Santa Lucia.

BENVENUTO INVERNO ASTRONOMICO! Per chi vive nell’emisfero boreale si è appena conclusa la notte più lunga del 2025! Alle 16:03 il Sole raggiungerà la sua minima declinazione rispetto all’equatore celeste: il momento del solstizio d’inverno. In qu - facebook.com facebook

Oggi è il solstizio d’inverno, ecco alcune tips per affrontare la stagione in sicurezza: Accelerare dolcemente Usare il più possibile il freno motore Percorrere le curve a velocità costante Affrontare le discese con una marcia bassa #LoJack #SolstizioInvern x.com