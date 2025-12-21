A partire da oggi, durante la partita casalinga contro Casoria, i giocatori della San Giobbe Basket Chiusi indosseranno maglie in edizione limitata, destinate a sostenere due associazioni tramite un’asta di solidarietà. È possibile proporre donazioni per ogni maglia, con una base di partenza di 50 euro. Questa iniziativa mira a raccogliere fondi per progetti sociali, rafforzando i valori di solidarietà e comunità.

Dal primo dicembre i giocatori della San Giobbe Basket Chiusi, che milita nel campionato di serie B nazionale, indossano delle speciali maglie in edizione limitata e da oggi, in occasione della sfida casalinga delle 18 col Casoria, sarà possibile presentare proposte di donazione per ciascuna maglia, con una base di partenza fissata a 50 euro. Alla fine del prossimo gennaio, le maglie verranno assegnate a chi avrà effettuato l’offerta più alta. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’ associazione Durante Dopo Di Noi e al Centro antiviolenza "Amicadonna", a sostegno di importanti progetti sociali sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Solidarietà sul parquet. Asta della San Giobbe per due associazioni

DAL PARQUET ALLA SOLIDARIETÀ Dopo il grande successo del Teddy Bear Toss, l'Olympia ha consegnato tutti i peluche raccolti in campo alle associazioni Noi con Voi e Filotea, che ogni giorno svolgono un lavoro straordinario sul nostro territorio.

Ci sono partite che vanno ben oltre il parquet e canestri che valgono molto più di due punti.