Sogni di pick and roll 14enne palermitana cugina di Yaya Tourè incanta il basket azzurro | Nazionale che orgoglio

Una giovane promessa del basket italiano, una 14enne di Palermo e cugina di Yaya Tourè, sta attirando l’attenzione con le sue qualità e il suo entusiasmo. Alta, promettente e già protagonista sui campi, rappresenta una speranza per il futuro della nazionale. La sua presenza testimonia come il talento possa emergere anche in giovane età, aprendo nuovi orizzonti per il movimento. È un esempio di passione e dedizione che fa ben sperare.

Segni particolari: altissima, giovanissima, promettente. Al punto da fare intravedere orizzonti di gloria nonostante i soli 14 anni. Fatim Toure, piccola stella palermitana del basket, profuma di speranza da lontano. Il suo talento luminoso abbaglia gli addetti ai lavori che la osservano in.

