Sofia Goggia vince il SuperG in Val d’Isere | primo successo della stagione
Primo successo nella stagione di Coppa del Mondo per Sofia Goggia: l’azzurra ha trionfato nel supergigante di Val d’Isere in Francia. È la 27esima vittoria in carriera e il 65esimo podio per la sciatrice bergamasca, che ha completato la propria prova in 1’20?24 precedendo la neozelandese Alice Robinson di 15 centesimi e la statunitense Lindsey Vonn di 36 centesimi. Finisce ai piedi del podio un’altra azzurra, Elena Curtoni, quarta a 73 centesimi da Goggia. Fuori dalla top ten invece Roberta Melesi, tredicesima, e Laura Pirovano, diciassettesima. IMPRENDIBILE? Il trionfo nel superG francese è l’ennesima dimostrazione del talento di Goggia!? 6??5?? podi in carriera in Coppa del Mondo di sci alpino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
